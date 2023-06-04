Нефтяной танкер SEAVIGOURВ сломался в Суэцком канале: главное

|
Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Нефтяной танкер SEAVIGOURВ сломался Суэцком канале

Нефтяной танкер SEAVIGOURВ сломался в Суэцком канале: главное

Фото: © РИА Новости / Ахмед Махмуд

Читайте нас в: Дзен Новости

Работа морского коридора возобновлена после отбуксировки корабля.

На нефтяном танкере SEAVIGOUR произошла поломка оборудования во время следования по Суэцкому каналу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации участка Осаму Рабие.

«Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай», — отмечается в заявлении.

Уточнялось, что у сотрудников канала есть все необходимые навыки и средства для нормализации работы в ближайшее время. На место поломки тут же были высланы три буксира, начались работы по подключению катеров к судну.

К текущему моменту танкер уже отбуксирован. Навигация судов по каналу возобновлена.

Все дело в выходе к морю: кому выгодна кровавая бойня в Судане

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовое судно MV Glory село на мель в Суэцком канале. ЧП произошло в районе города Эль-Кантара.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:18
Нефтяной танкер SEAVIGOURВ сломался в Суэцком канале: главное
13:09
Силы РФ уничтожили 37 боевиков ВСУ при попытке форсировать Днепр
12:56
Экс-разведчик США Риттер: попытки Блинкена разгадать замыслы Путина бессмысленны
12:34
«Как тебе такое, Илон Маск?» — российские школьники показали свои гениальные изобретения
12:18
Певец из Туркмении Акмаль: «Лолита в прошлой жизни могла быть моей мамой»
12:09
Эрдоган согласился провести переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле

Сейчас читают

Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна
В Индии назвали причину чудовищной катастрофы с крушением поездов
«Древний зов»: как генетика влияет на увеличение веса
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео