Президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Прежде стало известно, что президент поддержит действующего градоначальника.

Президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президиум генерального совета «Единой России» утвердил решение конференции московского городского регионального отделения (МГРО) партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замсекретаря генсовета единороссов Александра Сидякина.

«Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии в субботу», — сказал Сидякин.

К слову, по уставу партии решение о выдвижении региональными отделениями кандидатов на пост глав субъектов РФ должно утверждаться президиумом генсовета.

Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее.

Официальный представитель Кремля отметил, что под руководством Собянина столица вышла на новый уровень. Москва превратилась в передовой город, который является образцом для других во многих сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

14:50
Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом
14:46
Новые обвинения: сколько лет грозит экс-президенту США Трампу
14:40
«Зачем мне „Тополя“?» — Лукашенко о размещении стратегического ядерного оружия в Белоруссии
14:34
Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем
14:33
Останки растерзанного акулой россиянина были переданы для отправки домой
14:28
Минобороны: на донецком направлении в районе Клещеевки отражены две атаки ВСУ

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео