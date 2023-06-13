Елена Север с сыновьями посетили больницы Донбасса в канун Дня медработника

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 019 0

Поездка звездного десанта прошла в рамках марафона агитбригады «Русского радио».

Фото, видео: Предоставлено «Русской медиагруппой»; 5-tv.ru

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Певица, актриса и телеведущая Елена Север с сыновьями, популярными исполнителями ЮрКиссом (Юрий Киселев) и ВладиМиром (Владимир Киселев) посетили больницы Донбасса в канун Дня медработника. Как сообщает пресс-служба Русской медиагруппы (РМГ), поездка звездного десанта прошла в рамках марафона агитбригады «Русского радио».

Первой точкой маршрута стал Донецк, где располагается отделение недоношенных младенцев в Третьей горбольнице. Звезды подарили не только необходимое медицинское оборудование и мебель, но и многофункциональное печатное устройство, так как все это время документооборот в больнице велся вручную.

После этого агитбригада направилась в центр охраны материнства и детства, где работает легендарный доктор Дмитрий Бессонов. Именно он во время массированного обстрела ВСУ шесть часов закрывал своим телом подключенных к ИВЛ младенцев. Специально для центра было доставлено необходимое оборудование, а для поднятия настроения персонала — кофемашина.

Финальной точкой путешествия стала республиканская больница в Луганске, где проходило награждение медиков со всей Луганской народной республики. Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и группа «Земляне» дали концерт для тех, кто каждый день спасает жизни, а также подарили коляски для перевозки раненых, костыли, опорные палки и регулируемые ходунки. Как отметил ЮрКисс, одно из инвалидных кресел было передано специально для пожилого пациента, который остался один в силу жизненных обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении Мити Фомина перед военными на десятилетии 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка. Певец подчеркнул, что для него это было огромной честью, и выразил надежду, что ему удалось подарить хорошее настроение и вдохновение военнослужащим.

Елена Север с сыновьями посетили больницы Донбасса в канун Дня медработника

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Предоставлено «Русской медиагруппой»

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Предоставлено «Русской медиагруппой»

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Предоставлено «Русской медиагруппой»

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