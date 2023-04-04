Митя Фомин выступил на юбилее Семеновского полка: «Большая честь для меня»

Исполнитель признался, что военные — очень благодарная, но требовательная публика.

Певец Митя Фомин принял участие в концерте агитбригады «Русского Радио», посвященном десятилетию 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка.

Один из самых ярких и позитивных российских исполнителей поздравил военнослужащих с юбилеем формирования и подарил им душевное и зажигательное выступление.

Фомин признался, что и сам был рад стать участником торжественного события, и отметил, что военные — очень благодарная, но требовательная публика.

«Для меня большая честь выступать на таких праздниках, я испытываю настоящую гордость. Военнослужащих невозможно обмануть, они чувствуют фальшь, тут надо открывать нутро! У такой публики очень высокий внутренний ценз, нужно понимать, что говорить, как соблюсти торжественность», — поделился певец.

Фомин выразил надежду, что сумел выполнить свою миссию артиста — подарить хорошее настроение и вдохновение военнослужащим.

Митя Фомин выступил на юбилее Семеновского полка. Фото: Пресс-служба «Русского радио»

Сформированный в 2013 году 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк выполняет задачи по охране и обороне Центральных органов военного управления — главных штабов Вооруженных сил РФ на территории Москвы.

На счету агитбригад «Русского Радио» уже 30 концертов в подмосковных воинских частях, а также на присоединенных и прифронтовых территориях. Патриотический марафон был задуман как напоминание, что сегодня вся Россия вместе со своей армией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны вручило премии в области культуры и искусства. Лауреатами награды стали известные деятели культуры, в том числе народный артист РФ Владимир Машков и заслуженный артист РФ Игорь Угольников.