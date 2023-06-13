Пассажирский самолет Москва — Актау экстренно сел в Самаре
Пассажирский самолет Москва — Актау экстренно сел в Самаре из-за внештатной ситуации
Фото: Горлов Анатолий / ТАСС
Что стало причиной случившегося?
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары. Об сообщает ТАСС.
«Самолет, следующий по маршруту Шереметьево — Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что на борту самолета, вероятно, произошла внештатная ситуация.
До этого пассажирский Boeing 738 экстренно сел в Самаре из-за неполадки. На борту в момент ЧП находились 188 пассажиров, а также семь членов экипажа.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пассажирский Boeing 738 экстренно сел в Самаре из-за неполадки.
Читайте также
35%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?