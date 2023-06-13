Пассажирский самолет Москва — Актау экстренно сел в Самаре

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 194 0

Пассажирский самолет Москва — Актау экстренно сел в Самаре из-за внештатной ситуации

Пассажирский самолет Москва — Актау экстренно сел в Самаре

Фото: Горлов Анатолий / ТАСС

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Что стало причиной случившегося?

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары. Об сообщает ТАСС.

«Самолет, следующий по маршруту Шереметьево — Актау, экстренно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что на борту самолета, вероятно, произошла внештатная ситуация.

До этого пассажирский Boeing 738 экстренно сел в Самаре из-за неполадки. На борту в момент ЧП находились 188 пассажиров, а также семь членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пассажирский Boeing 738 экстренно сел в Самаре из-за неполадки.

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