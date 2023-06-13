Школьники смогут посещать уроки физкультуры только при наличии медсправки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64 0

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Школьники смогут посещать уроки физкультуры только при наличии медсправки

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о допуске учащихся школ к урокам физической культуры только при наличии специальной медицинской справки. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что медсправку, разрешающую занятия спортом, можно будет получить по результатам проводимого врачами осмотра.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в последнее время резко возросло количество случаев ухудшения состояния школьников, требующего незамедлительного медицинского вмешательства, во время уроков физической культуры.

Поправки будут внесены в закон «Об образовании в РФ». Кроме того, за школами устанавливают обязанность проводить мероприятия по оказанию первой помощи в случае возникновения необходимости. Согласно нововведениям, первую помощь смогу оказывать сотрудники учебного заведения, обладающие соответствующим уровнем подготовки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в расписание российских школ может вернуться урок труда.

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