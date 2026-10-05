«В этом наша общая сила»: Путин о культурном многообразии народов России

Путин назвал общей силой России культурное многообразие народов

Общей силой России и фактором укрепления единства страны президент России Владимир Путин назвал культурное и языковое многообразие народов страны. Об этом он сказал 5 октября на встрече с педагогами.

«Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки. Будем показывать, что это единство народов Российской Федерации, оно сложилось и складывалось веками», — отметил президент России.

По словам Путина, сегодня нужно показывать, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент.

«В этом наша общая сила», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул: изучение родных языков, культур и истории не противоречит единству многонационального народа России и общей образовательной среде — напротив, акцентирует это единство.

Путин также сослался на археологические данные: славянские и финно-угорские племена веками жили вместе без особых конфликтов. Поэтому он поддержал идею уделять больше внимания национальным языкам и культуре народов России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал труд учителей основой для развития России. Он подчеркнул, что педагоги не ограничиваются передачей знаний: они развивают способности детей, учат их думать и формируют характер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.