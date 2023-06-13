«Это был мой последний чемпионат мира»: Месси рассказал про будущее в сборной

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Лионель Месси заявил, что больше не будет играть на чемпионате мира

«Это был мой последний чемпионат мира»: Месси рассказал про будущее в сборной

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Аргентинский нападающий заявил, что не поедет на следующий мундиаль.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что больше не планирует участвовать в чемпионатах мира. На ближайшем турнире в 2026 году, который пройдет в Мексике, США и Канаде, Месси принимать участие не планирует.

«Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрю, как пойдут дела, но в принципе нет, на следующий чемпионат мира я не поеду», — рассказал Месси китайскому изданию Titan.

Звезда футбола стал победителем чемпионата мира в Катаре. Сейчас Лионелю Месси 35 лет. А это довольно высокий возраст для нападающего. Особенно стоит учитывать то, что до ближайшего мундиаля еще три года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина на несколько часов из-за проблем с документами. Оказалось, что футболист въехал в Китай с испанским паспортом, а должен был с аргентинским. Спортсмен провел два часа в аэропорту, но решить проблему все-таки удалось.

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