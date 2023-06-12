Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за проблем с документами

Нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина на несколько часов из-за проблем с документами. Об этом пишет испанская газета Sport.

Оказалось, что возникла неразбериха с паспортом. Спортсмен прибыл в Китай с испанским документом, удостоверяющим личность. При этом местные пограничники располагали другой информацией, что Месси въедет в страну с аргентинским паспортом.

Пока миграционная служба разбиралась в ситуации, футболисту пришлось находиться в аэропорту в ожидании около двух часов. После футболисту выдали визу в особом порядке.

Месси прибыл в Пекин для участия в товарищеском матче против команды Австралии. Он состоится 15 июня.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно, что Месси принял решение перейти в американский клуб «Интер Майами». С ним он подписал трехлетний контракт.