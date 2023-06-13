Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Перевозчик не сможет осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не застрахует жизнь пассажиров как минимум на два миллиона рублей.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY MAISHEV_IZVESTIA

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Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли закон, принуждающий перевозчиков к страхованию жизни клиентов. Согласно нововведению, размер выплат пассажирам такси будет увеличен в четыре раза. Соответствующая публикация появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.

Закон запрещает перевозчикам осуществлять свою деятельность без страхования жизни пользователей услугами такси в случае возникновения угроз их здоровью. Минимальный взнос страхования назначен на отметке в два миллиона рублей. Каждый автомобиль должен получить соответствующие документы.

Ранее закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков не распространялся на такси. Регулирующий этот вопрос законопроект был инициирован несколькими депутатами VII созыва нижней палаты и принят в первом чтении, состоявшемся в октябре 2018 года.

Закон может вступить в силу в сентябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве заработало роботакси.

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