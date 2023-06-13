Путин: в случае Третьей мировой войны победителей не будет

Глава РФ Владимир Путин заявил, что победителей в Третьей мировой войне не будет. В том числе, уточнил он, в ней не смогут победить США. Об этом президент сообщил во время общения с военными журналистами.

Один из военкоров поинтересовался у главы государства, не боится ли американская сторона продолжать эскалацию конфликта. Путин отметил ему, что США, на самом деле, достаточно здравомыслящих людей, которые не стремятся развязывать Третью мировую.

«Они не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей. В том числе не будет победителей в лице Соединенных Штатов», — прокомментировал он.

В рамках встречи российский лидер задался риторическим вопросом о необходимости идти до Киева в рамках СВО. Он тут же отметил, что решить данную дилемму может лишь он сам.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин опроверг необходимость проведения дополнительной волны мобилизации.