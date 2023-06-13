Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 102 0

Такого же мнения придерживаются в Минобороны.

Путин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации сегодня нет. На встрече с военными корреспондентами он уточнил, что именно об этом докладывает Минобороны.

Также президент заявил, что вводить военное положение в России нет необходимости.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации.

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