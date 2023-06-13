Путин наградил Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году окончила театральное училище имени Щепкина, затем около двух лет служила в Московском драматическом театре, а в 1959 году стала актрисой Театра имени Владимира Маяковского.

В 2013 и 2019 годах Немоляева становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Трижды ей присуждалась премия зрительских симпатий «Звезда театрала».

В кино актриса начала сниматься еще ребенком в 1945 году, а первую известность ей принесла роль Ольги Лариной в фильме по опере Чайковского «Евгений Онегин» (1958) режиссера Романа Тихомирова.

Настоящая всенародная слава пришла к Немоляевой после ролей в фильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово». Всего в фильмографии актрисы более восьмидесяти ролей в фильмах и телесериалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил Светлану Немоляеву с 86-летием.