Путин наградил Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

В фильмографии 86-летней актрисы более восьмидесяти ролей в кино.

Путин наградил Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году окончила театральное училище имени Щепкина, затем около двух лет служила в Московском драматическом театре, а в 1959 году стала актрисой Театра имени Владимира Маяковского.

В 2013 и 2019 годах Немоляева становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Трижды ей присуждалась премия зрительских симпатий «Звезда театрала».

В кино актриса начала сниматься еще ребенком в 1945 году, а первую известность ей принесла роль Ольги Лариной в фильме по опере Чайковского «Евгений Онегин» (1958) режиссера Романа Тихомирова.

Настоящая всенародная слава пришла к Немоляевой после ролей в фильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово». Всего в фильмографии актрисы более восьмидесяти ролей в фильмах и телесериалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил Светлану Немоляеву с 86-летием.

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Путин наградил Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством»

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