Спешат домой: на границе Латвии выстроились очереди из украинцев и молдован

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 111 0

На границе Латвии появились очереди украинцев, желающих въехать в Россию

Спешат домой: на границе Латвии выстроились очереди из украинцев и молдован

Фото: www.globallookpress.com / Biljana

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Украинцы подвергаются дополнительным проверкам на пропускном пункте.

На пропускном пункте «Виентули» выстраиваются большие очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию. На прошлой неделе он заработал для граждан, желающих вернуться в родные города на территорию новых российских территорий. Об этом сообщили на портале LSM.

В пограничной службе рассказали, что очередь из людей возникла еще в конце мая. В материале уточняется, что одной из причин такого столкновения может быть то, что российские пограничники якобы слишком медленно проверяют всех въезжающих на территорию.

В очередях помимо украинцев стоят и граждане соседней страны Молдавии. Но особенно досконально подвергаются украинцы.

«Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять», — рассказывает один из людей в очереди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Россия будет защищать свои границы.

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