Шойгу ответил, как Россия будет защищать свои границы
Шойгу: России придется отодвигать угрозы от границ в зависимости от выданного Киеву оружия
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert
Владимир Путин ранее сообщил, что России придется отодвигать угрозу дальше от своих границ в случае получения режимом в Киеве от Запада более дальнобойных систем.
Расстояние, на которое Россия будет отодвигать угрозу от своих рубежей, зависит от того оружия, которое Запад передаст украинским боевикам. Об этом заявил руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее, в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о том, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».
Российская армия 24 февраля 2022 года приступила к проведению специальной военной операции на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация региона и обеспечение безопасности России и ее граждан.
Ранее 5-tv.ru писал, как Украина будет решать вопрос о захвате Крыма.
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