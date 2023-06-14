США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

С момента начала спецоперации Вашингтон поставил киевскому режиму вооружение на сумму порядка 40 миллиардов долларов.

США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Тема:
Украинский кризис

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и борьбы с танками, бронетехника, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Я санкционирую 40-ю передачу Украине, которая получит американские вооружения и оборудование на 325 миллионов долларов», — сказал он.

Блинкен добавил, что Вашингтон также выделит Киеву дополнительные ракеты для комплексов ПВО NASAMS, ПЗРК Stinger, противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4, БМП Bradley и Stryker, снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты, снаряды для HIMARS, взрывные устройства для расчистки завалов, защищенные средства связи.

Согласно последним данным, всего с начала спецоперации США передали киевскому режиму вооружение на сумму почти 40 миллиардов долларов. При этом Россия неоднократно заявляла, что подобное поведение США лишь затягивают конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что готовы США ради возвращения статуса гегемона.

Тема:
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