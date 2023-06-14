США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи
С момента начала спецоперации Вашингтон поставил киевскому режиму вооружение на сумму порядка 40 миллиардов долларов.
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и борьбы с танками, бронетехника, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Я санкционирую 40-ю передачу Украине, которая получит американские вооружения и оборудование на 325 миллионов долларов», — сказал он.
Блинкен добавил, что Вашингтон также выделит Киеву дополнительные ракеты для комплексов ПВО NASAMS, ПЗРК Stinger, противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4, БМП Bradley и Stryker, снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты, снаряды для HIMARS, взрывные устройства для расчистки завалов, защищенные средства связи.
Согласно последним данным, всего с начала спецоперации США передали киевскому режиму вооружение на сумму почти 40 миллиардов долларов. При этом Россия неоднократно заявляла, что подобное поведение США лишь затягивают конфликт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что готовы США ради возвращения статуса гегемона.
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