Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

В Москве мужчина напал на свою семью с ножом. Его жена и дочь пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц» (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что следователи уже осмотрели место происшествия. Специалисты опросили очевидцев и назначали ряд судебных экспертиз.

Инцидент произошел днем на Южнобутовской улице. По данным следствия, мужчина в результате конфликта нанес ножом не менее чем по одной ране своей жене и дочери. Тем смогли оказать сопротивление и сбежать из квартиры. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, что схватиться за нож мужчину могло заставить предложение супруги развестись.