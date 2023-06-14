Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 112 0

Предположительно, пойти на такой шаг его побудило предложение жены развестись.

Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

Фото: www.globallookpress.com / K. Schmitt

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве мужчина напал на свою семью с ножом. Его жена и дочь пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц» (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что следователи уже осмотрели место происшествия. Специалисты опросили очевидцев и назначали ряд судебных экспертиз.

Инцидент произошел днем на Южнобутовской улице. По данным следствия, мужчина в результате конфликта нанес ножом не менее чем по одной ране своей жене и дочери. Тем смогли оказать сопротивление и сбежать из квартиры. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, что схватиться за нож мужчину могло заставить предложение супруги развестись.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

0:36
Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой
0:29
В Новой Москве нашли закопанный в коробке 20-недельный плод ребенка
0:09
Уголовное дело возбуждено после гибели двух школьниц в Петергофе
23:53
Собрал представителей 130 стран: как прошел первый день ПМЭФ-2023
23:35
Акулы, медузы, кишечные бактерии: какие опасности могут поджидать на пляже
23:20
Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Танцы, песни и цветы: как прошел день рождения светской львицы Анны Калашниковой
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2