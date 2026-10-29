«Золотой мяч» Криштиану Роналду признан лучшим в истории футбола

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

В тройку лучших вошли сразу две награды именитого спортсмена.

Роналду выиграл Золотой мяч всех времен

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Valter Gouveia/SPP

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Португальский футболист Криштиану Роналду стал триумфатором платного голосования за «Золотой мяч всех времен». Об этом сообщили в издании France Football, которое является учредителем премии.

Журнал предложил поклонникам выбрать лучший «Золотой мяч» в истории футбола. За каждый голос фанатам пришлось заплатить один евро.

Первое место в опросе занял Роналду, завоевавший престижную премию в 2008 году. Тогда португалец выступал за английский «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл чемпионат Англии и завоевал Лигу чемпионов.

Вторым по итогам голосования стал «Золотой мяч» аргентинского форварда Лионеля Месси. Участники выбрали его награду 2012 года — тогда он побил «вечный» рекорд немецкого футболиста Герда Мюллера по количеству забитых мячей за один календарный год.

Тройку замкнул снова Роналду — болельщики выбрали трофей, завоеванный им в 2017 году. В том сезоне он победил с мадридским «Реалом» в первенстве Испании и Лиге чемпионов. Кроме того, в том сезоне его успехи позволили сборной Португалии отобраться на чемпионат мира по футболу 2018 года.

За свою профессиональную карьеру Криштиану пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Больше него награду получал только Месси — у него их восемь.

Ранее 5-tv.ru писал о проведении в Лондоне ежегодной премии «Золотой мяч». Обладателем награды стал форвард сборной Англии и «Баварии» Харри Кейн. Спортсмен оставил позади себя французского нападающего Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля из «Барселоны».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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