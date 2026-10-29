Путин заявил о превращении Африки в новый центр силы на мировой арене

И в начале событие, которое может повлиять на расстановку сил во всем мире. Третий саммит «Россия — Африка» уже называют площадкой для формирования нового международного порядка. Владимир Путин заявил, что прежняя система, основанная на доминировании нескольких государств, уходит в прошлое. А Африка постепенно превращается в центр силы. Почему сегодняшние переговоры могут стать поворотным моментом — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Мы показываем африканскому континенту то, чем готовы делиться.

Вот как выглядит российский технологический суверенитет. В 2023 году мы запустили спутник «Рассвет». Сейчас на орбите уже третье поколение! Тестируется скорость интернета один гигабит в секунду!

По факту — это что-то похожее на спутниковую группировку Starlink Илона Маска для доступа в интернет из любой точки Земли.

«Это наш первый шаг только. Хочу обратить внимание. Илон Маск — гениальный человек, просто реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов?» — спросил президент России Владимир Путин.

«Больше 5000», — ответил Шадаев.

«Больше 5000. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно», — сказал Владимир Путин.

Роботы. Беспилотники. В финансовой системе тоже есть эксклюзивные наработки. Мы печатаем купюры для 12 африканских государств. Среди экспонатов — их представляет вице-премьер, министр финансов Силуанов — большая императорская корона!

Но в Москве принимают всегда тепло.

В Африке 54 государства. Почти все из них представлены здесь, в Москве. На креслах в первых двух рядах — не имена, а флаги.

Причем первые ряды — президенты и премьеры. У каждой страны свой интерес. Спрашиваем у африканских лидеров, что в приоритете!

«Инновации в сельском хозяйстве, минеральные удобрения. Энергетическое сотрудничество», — сказал премьер-министр Танзании Мвигулу Ламека Нчемба.

«Сейчас Москва помогает в индустриализации, в сельском хозяйстве, в науке», — сказала президент Уганды Джессика Роуз Эпел Алупо.

У России свой подход к каждому. В отличие от Запада, который десятилетиями выкачивал из Африки ресурсы.

«Надо признать, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Инфраструктура континента выстраивалась в колониальные времена под задачу вывоза сырья в метрополии», — сказал президент России Владимир Путин.

Отсюда такой запрос на справедливость. Министр энергетики вспоминает один из форумов вместе с африканским коллегой. Тот, что называется, на пальцах объяснил, что такое равноправие.

«Я передаю микрофон своему соседу, и он начал четко: „Нас всю жизнь давили, нас всю жизнь эксплуатировали, мы не хотим больше, мы хотим жить по справедливости, мы хотим…“ Он расписал принцип энергетической справедливости так, что мне даже добавить было нечего», — сказал министр энергетики Цивилев.

У Москвы такие наработки, которых просто нет у Запада.

«Если в прошлом столетии они занимались суверенитетом государственным, и то, что на флаге Мозамбика, скажем, автомат Калашникова, это же очень о многом говорит. Вот теперь очень бы хотелось, чтобы на их флагах появились еще атомные станции», — сказал Лихачев.

Медицина также поле для обмена передовыми разработками. На сессии, посвященной тромбозу, директор Университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ презентует инновационный подход к применению персонализированной медицины!

«Мы на основании генетики и цифровых инструментов оценки генома можем уже на уровне здорового человека говорить о рисках каких-то моногенных заболеваний или заболеваний, имеющих генетическую предрасположенность, и дальше с помощью также цифровых инструментов или просто интеллекта врача рекомендовать какие-то персонифицированные системы профилактики», — сказал директор Университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Домашенко.

Рынок Африки еще не освоен. Причем работать с Африкой будем напрямую, минуя западную финансовую систему.

«Высокотехнологичная и удобная для клиентов, потому что они мгновенно в режиме онлайн переводят из одних валют в другие, в цифровые валюты, опять в реальные валюты, опять в цифровые. Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. И она суверенна, эта система. Ничем не связана. Никто вам ничего не перекроет», — сказал президент России Владимир Путин.

Которым саммит «Россия — Африка» поперек горла. В Европе уже обеспокоены растущим влиянием Москвы на континенте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС