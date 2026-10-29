«Люди реально тупые»: неожиданная деталь флага СССР удивила миллионы пользователей сети

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Пост с этой информацией превысил три миллиона просмотров.

Была ли звезда на флаге СССР

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ТАСС

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Одна деталь флага СССР удивила миллионы пользователей сети

Пользователи интернета обнаружили ранее незамеченный символ на флаге СССР. Кроме серпа и молота на красном знамени скрывалась звезда. Пост с этой информацией в социальной сети X превысил три миллиона просмотров.

Создатель поста выложил два изображения флага СССР: подлинный, со звездой, и вариант без нее.

Пользователи из разных стран четко помнят, что никакой звезды на флаге не было. Некоторые из них даже были рождены в Советском Союзе.

«Я родился в СССР в 1976-м, я флаг СССР видел тысячу раз. Не было звезды — никогда ее не видел над серпом и молотом», - написали в комментариях.

Неожиданное открытие связали с так называемым эффектом Манделы. Это психологическое явление, когда многие люди уверенно и в деталях «помнят» события, которых на самом деле не было.

Некоторые при этом не согласились с теми, кто не помнит звезду на флаге.

«Люди реально тупые, звезда всегда там была», — отметил пользователь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, у каких советских актеров есть современные копии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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