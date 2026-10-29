Почти в восемь раз дороже: скелет динозавра продали за рекордные деньги в США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Обладатель заветного артефакта предпочел остаться анонимным.

Скелет редкого динозавра продали на аукционе — фото

Фото: www.globallookpress.com/Christina Horsten

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Скелет 67-миллионного динозавра продали на аукционе в Нью-Йорке

На международном аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали уникальный экземпляр – скелет редкого нанотираннуса по прозвищу «Джоди». Об этом сообщили на официальной странице аукционного дома в социальной сети Х.

Изначально стоимость лота оценивали в 6-9 миллионов долларов, однако во время торгов цена выросла почти в восемь раз. За останки боролись шесть участников, которые свыше 12 минут спорили, кому они достанутся.

Reuters / Mike Segar

В итоге скелет нанотираннуса за 47,3 миллиона долларов приобрел покупатель, пожелавший не раскрывать свою личность. В агентстве ABС заявили, что возраст «Джоди» составляет 67 миллионов лет.

Останки высотой почти три метра и длиной около шести метров обнаружили в 2019 году на ранчо в штате Монтана. Скелет считается почти на 70%. Нанотираннус признан редким видом, похожим на миниатюрного тираннозавра.

В аукционном доме добавили, что по своей стоимости «Джоди» уступает лишь тираннозавру Гусу – его продали в июле этого года за рекордные 50,1 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Красноярском были найдены фрагменты динозавра, жившего 125 миллионов лет назад. Эксперты считают, что они могут принадлежать хищному стегнозавру, обитавшему в районах раннемеловой Сибири.

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Почти в восемь раз дороже: скелет динозавра продали за рекордные деньги в США

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