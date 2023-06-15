Делимханов опроверг сообщения о своем ранении: «Не дождутся!»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 6 0

Депутат Госдумы Делимханов опроверг сообщения о своем ранении

Делимханов опроверг сообщения о своем ранении: «Не дождутся!»

Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma

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Депутат раскритиковал украинских распространителей фейков.

Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после сообщений о его якобы ранении, которые распространяли украинские Telegram-каналы. Он заверил, что с ним все в порядке.

«Со мной все хорошо! ‹...› Нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки», — написал он в своем Telegram-канале.

Делимханов также выразил благодарность всем, кто за него переживал и волновался.

До этого глава комитета безопасности Госдумы Василий Пискарев также отметил, что это все фейки и Делимханов здоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Захарова высмеяла опубликованные Госдепом США фейки о ней.

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