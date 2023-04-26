Захарова высмеяла опубликованные Госдепом США фейки о ней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подняла на смех свою «биографию», которую опубликовал Госдеп США. Американское правительство сделало это, поздравив российского политика с Международным днем многосторонности и дипломатии во имя мира. По словам Захаровой, она, исходя из материала, стала первым российским дипломатом с персональной страницей на сайте Госдепа США.

«Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь еще и США», — отметила Захарова в авторской колонке для «Известий».

«Новый жанр» обошелся США в 120 миллионов долларов, добавила Захарова. Она также призвала Госдеп вспомнить о настоящей лжи в дипломатии. Например, о пробирке с якобы биологическим оружием, которым тряс с трибуны в ООН бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американцы попросили Джо Байдена признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами нового президента США.