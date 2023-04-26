Захарова высмеяла опубликованные Госдепом США фейки о ней

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Официальный представитель МИД РФ тонко намекнула американским властям на абсурдность опубликованной ими информации.

Захарова высмеяла опубликованные Госдепом США фейки о ней

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подняла на смех свою «биографию», которую опубликовал Госдеп США. Американское правительство сделало это, поздравив российского политика с Международным днем многосторонности и дипломатии во имя мира. По словам Захаровой, она, исходя из материала, стала первым российским дипломатом с персональной страницей на сайте Госдепа США.

«Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь еще и США», — отметила Захарова в авторской колонке для «Известий».

«Новый жанр» обошелся США в 120 миллионов долларов, добавила Захарова. Она также призвала Госдеп вспомнить о настоящей лжи в дипломатии. Например, о пробирке с якобы биологическим оружием, которым тряс с трибуны в ООН бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американцы попросили Джо Байдена признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами нового президента США.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

4:04
В посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника
3:43
«Это немыслимо»: к каким последствиям приведет выдвижение Байдена на второй срок
3:20
Защита от протечек: стоит ли экономить на ФУМ-ленте для труб
3:18
Может полакомиться фастфудом: как Утяшевой удалось сбросить 32 килограмма
3:15
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля
3:02
Фомаида Медуница 26 апреля: что можно и нельзя делать

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео