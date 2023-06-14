«Жив и здоров»: в Госдуме отреагировали на сообщения о ранении депутата Делимханова
Пискарев после сообщений о ранении депутата Делимханова заявил, что он жив и здоров
Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma
Ранее появлялась разная информация — от ранения политика до его смерти. Что произошло на самом деле?
Заместитель правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров. Об этом 5-tv.ru сообщил глава комитета безопасности ГД Василий Пискарев.
Украинские СМИ ранее сообщили, что Делимханов был ранен и даже погиб. Но позже в Telegram-каналах стали появляться опровержения данной информации. Ресурсы писали, что депутат находится в полном здравии.
В Госдуме позднее сообщили, что Делимханов все же вышел на связь и рассказал, что он жив и здоров. Депутат нижней палаты Андрей Картаполов в своем блоге также написал о том, что здоровью деятеля ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин наградил бойцов в госпитале Вишневского.
- 14 июн
- «Мы закончим»: Лукашенко о предпосылках к завершению конфликта на Украине
- 14 июн
- «Как бы ни старался»: Пушилин заявил о неудачах ВСУ при контрнаступлении
- 14 июн
- «Какой Стамбул?» — Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию на переговорах
- 14 июн
- Разрушение Каховской ГЭС признали ЧС федерального характера
- 14 июн
- Два просчета Киева: как ВС РФ уничтожили почти все украинские БМП Bradley
- 14 июн
- Оставили попытки наступления: российские бойцы загнали ВСУ в окопы
- 14 июн
- «Похороненный» Украиной российский экипаж миномета «Тюльпан» снова в строю
- 14 июн
- ВС РФ уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на донецком направлении
- 14 июн
- Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ
- 14 июн
- Противнику не спрятаться! Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
33%
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?