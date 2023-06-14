«Жив и здоров»: в Госдуме отреагировали на сообщения о ранении депутата Делимханова

Ранее появлялась разная информация — от ранения политика до его смерти. Что произошло на самом деле?

Заместитель правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров. Об этом 5-tv.ru сообщил глава комитета безопасности ГД Василий Пискарев.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Делимханов был ранен и даже погиб. Но позже в Telegram-каналах стали появляться опровержения данной информации. Ресурсы писали, что депутат находится в полном здравии.

В Госдуме позднее сообщили, что Делимханов все же вышел на связь и рассказал, что он жив и здоров. Депутат нижней палаты Андрей Картаполов в своем блоге также написал о том, что здоровью деятеля ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин наградил бойцов в госпитале Вишневского.