«Жив и здоров»: в Госдуме отреагировали на сообщения о ранении депутата Делимханова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 030 0

Пискарев после сообщений о ранении депутата Делимханова заявил, что он жив и здоров

«Жив и здоров»: в Госдуме отреагировали на сообщения о ранении депутата Делимханова

Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma

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Тема:
Спецоперация

Ранее появлялась разная информация — от ранения политика до его смерти. Что произошло на самом деле?

Заместитель правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров. Об этом 5-tv.ru сообщил глава комитета безопасности ГД Василий Пискарев.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Делимханов был ранен и даже погиб. Но позже в Telegram-каналах стали появляться опровержения данной информации. Ресурсы писали, что депутат находится в полном здравии.

В Госдуме позднее сообщили, что Делимханов все же вышел на связь и рассказал, что он жив и здоров. Депутат нижней палаты Андрей Картаполов в своем блоге также написал о том, что здоровью деятеля ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин наградил бойцов в госпитале Вишневского.

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