Экс-советник Берлускони поделился его словами о дружбе РФ и Италии: «Он очень хотел»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Итальянский генерал Трикарико: Берлускони хотел продолжения дружбы между РФ и Италией

Фото, видео: www.globallookpress.com / CuccurÃ; 5-tv.ru

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Итальянский генерал выразил надежду, что дружеские взаимоотношения между странами еще можно восстановить. Для этого нужно покончить конфликтовать.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хотел, чтобы Россия и Италия и дальше продолжали дружить Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил экс-начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Италии и советник покойного политика Леонардо Трикарико.

«Хочу сказать, если это интервью пойдет русскому народу, что Берлускони очень хотел, чтобы Россия и Италия продолжили и укрепили эту дружбу, естественно структурируя ее конкретными проектами», — сказал он.

Он также вспомнил приезд президента России Владимира Путина во дворец палаццо Киджи в Италии. Тогда российский лидер выступал за совместное сотрудничество в создании учебно-тренировочного самолета, и Берлускони многое делал для того, чтобы это произошло.

«Помню, как много Берлускони работал над тем, чтобы это произошло, а также для пожарного самолета „Антонов“, чтобы он прибыл в Италию, и для многих других идей», — пояснил Трикарико.

Он также выразил сожаление, что в настоящее время прочной дружественной связи между странами нет. Трикарико надеется, что государства удастся «начать сначала».

Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован в больницу с низким уровнем кислорода в крови. Вероятной причиной смерти мог стать миеломоноцитарный лейкоз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько оценили наследство Сильвио Берлускони.

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