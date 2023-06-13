Виллы, яхты и машины: наследство Берлускони оценили в несколько миллиардов евро

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Наследство Сильвио Берлускони оценили почти в пять миллиардов евро

Виллы, яхты и машины: наследство Берлускони оценили в несколько миллиардов евро

Фото: globallookpress.com / Matteo Nardone

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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер Италии скончался 12 июня на 87-м году жизни.

Наследство экс-премьера Италии Сильвио Берлускони оценили почти в пять миллиардов евро. В его списке недвижимости значатся десятки вилл и квартиры. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, все наследство перейдет его пятерым детям и 16 внукам.

Так, основная доля средств приходится на семейный холдинг Fininvest. В него вошли 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadori, а также банк Mediolanum. Каждому ребенку принадлежит по 7,65% акций, тогда как самому Берлускони — 61,3%.

Помимо бизнеса во владении политика были десятки вилл по всей Италии, квартиры в Риме и Милане, и прочие объекты недвижимости. Также издание отметило, что на Берлускони зарегистрирована машина и три судна. Вместе с тем он владел футбольным клубом Monza.

Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован в больницу с низким уровнем кислорода в крови. Вероятной причиной смерти мог стать миеломоноцитарный лейкоз. Церемония прощания с политиком состоится 14 июня.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые яркие цитаты Сильвио Берлускони.

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