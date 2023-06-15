В Кремле не знают о проверке в отношении «Ельцин-центра»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 14 0

При этом Дмитрий Песков заявил, что Минюст проводит свою работу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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В Кремле не знают, что стало поводом для проверки в отношении «Ельцин-центра». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это нормальная работа Минюста, это его полномочия», — добавил представитель Кремля.

В четверг, 15 июня, стало известно, что министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. С такой просьбой обратился депутат ГД Андрей Альшевских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Ельцин-центре» призвали спокойно отнестись к проверкам. Якобы никаких оснований для того, чтобы присвоить организации статус иноагента — нет.

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