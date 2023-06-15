Нарушили последнюю волю: как выглядит могила Георгия Вицина

|
Аделина Ким
Аделина Ким 25 0

Дочь Георгия Вицина давно не посещала могилу отца на Ваганьковском кладбище

Нарушили последнюю волю: как выглядит могила Георгия Вицина

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист хотел, чтобы его прах развеяли в Подмосковье. Однако его желание не было исполнено.

Многие любители советского кино привыкли ассоциировать актера Георгия Вицина с образом Труса из популярных комедий. Среди них — «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Однако большинство поклонников даже и не догадываются, что артист жил очень скромно, и даже памятник на его могиле выглядит весьма прозаично. Длительное время Вицин жил в коммуналке, а когда у него появилась большая квартира в пределах центральной части Москвы, он отдал ее дочери, пишет издание dni.ru. Сам же перебрался в обычную хрущевку.

После 1995 года артист больше не появлялся на экранах. Фанаты замечали, что Вицину требовались деньги, предлагали ему помощь, но артист всегда отказывался.

«Не могу взять, ведь люди последнее отдают», — отвечал на это актер.

Могила Георгия ВицинаМогила Георгия Вицина. Фото: dni.ru/Феликс Грозданов

В 2001-м после выступления в театре Вицина госпитализировали в московскую больницу, где он и скончался на 85-м году жизни. После церемонии прощания его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Этим родные нарушили последнее желание знаменитости. Он очень хотел, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли над полем в Подмосковье.

Сейчас на месте его захоронения стоит скромная мраморная стела. Фотография на памятнике самая обычная, черно-белая.

Рядом с ним в 2009 году похоронили его вторую супругу Тамару Вицину. Как отмечает издание, работники кладбища рассказали, что дочь актера уже давно не видели на могиле отца. Возможно, это связано с ее возрастом — ей уже идет 69-й год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Вицина стала затворницей.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

23:42
«Цойкины рецепты»: какие консервы делает Анита Цой для своего кулинарного бизнеса
23:30
Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях
23:19
Нарушили последнюю волю: как выглядит могила Георгия Вицина
23:10
Песков оценил слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным
22:59
Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым
22:48
Гости со всего мира и дорога из цветов: как прошли похороны Сильвио Берлускони

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Очень много сахара»: почему Джиган не сможет похудеть на свежевыжатых соках
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео