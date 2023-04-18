«Звонит раз в десять лет»: дочь Георгия Вицина стала затворницей

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Алексей Панков
Алексей Панков 51

Дочь Георгия Вицина Наталья стала затворницей

«Звонит раз в десять лет»: дочь Георгия Вицина стала затворницей

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

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Женщина не захотела идти по стопам отца и вместо актерского выбрала Московский художественный институт имени Сурикова.

Единственная дочь Георгия Вицина Наталья ведет затворнический образ жизни и не общается с близкими. Об этом в материале, приуроченному ко дню рождения актера, рассказала редакция KP.RU.

Женщина не захотела идти по стопам отца и вместо актерского выбрала Московский художественный институт имени Сурикова. Однако к миру кино она все же прикоснулась. Какое-то время Наталья рисовала афиши для различных фильмов. Например, она приложила руку к лентам Никиты Михалкова.

По словам директора «Музея трех актеров» Владимира Цукермана, какое-то время Наталья жила в США вместе со своим мужем-дипломатом. Однако после развода она вернулась в Россию. Сейчас Наталья живет со вторым мужем в студии в Москве.

Также Цукерман развеял популярный миф о том, что девушка избавлялась от наследства отца.

«Наталья мне жаловалась, что журналисты подкупили рабочего, который делал у нее ремонт. <...> И он выкатил пианино на лестничную клетку, заявив, что сейчас выбрасывают пианино, на котором играл артист», — рассказал Цукерман.

Он также добавил, что, несмотря на затворнический образ жизни и обрыв контактов с близкими, Наталья ревностно чтит память об отце. Цукерман заявил, что дочь артиста может устроить скандал, если в СМИ появится недостоверная информация об отце.

«Она мне звонит теперь раз в десять лет. Она может в четыре утра устроить скандал из-за публикации в СМИ, если что-то не так скажешь об ее отце», — отметил Цукерман.

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Сейчас Наталья уже на пенсии. Несмотря на возраст, она не оставила своего увлечения и продолжает рисовать. Недавно ей смогла дозвониться поклонница Георгия Вицина из Башкирии. Но по телефону ей ответили, что «Наталья Вицина в этой квартире не живет».

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