Подросток умер после пребывания в детском лагере в Нижегородской области
СК РФ: подросток, госпитализированный из детского лагеря в Нижегородской области, умер
У него поднялась температура. Что произошло с ребенком?
Подросток умер после пребывания в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Согласно информации, 13-летний мальчик был госпитализирован в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, но врачи не смогли спасти его.
«Следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области по факту смерти ребенка, доставленного в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подросток находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области и в какой-то момент почувствовал недомогание, у него поднялась температура. По итогу его доставили в инфекционную больницу.
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