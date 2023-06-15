Подросток умер после пребывания в детском лагере в Нижегородской области

У него поднялась температура. Что произошло с ребенком?

Подросток умер после пребывания в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.

Согласно информации, 13-летний мальчик был госпитализирован в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, но врачи не смогли спасти его.

«Следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области по факту смерти ребенка, доставленного в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подросток находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области и в какой-то момент почувствовал недомогание, у него поднялась температура. По итогу его доставили в инфекционную больницу.

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