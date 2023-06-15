Песков оценил слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным

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Алексей Панков
Алексей Панков 43 0

Песков: Макрон и Шольц, заявляя о планах поговорить с Путиным, говорят об этом гипотетически

Песков оценил слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Представитель Кремля считает, что их слова о желании обсудить с российским лидером ряд вопросов носят, скорее, гипотетический характер.

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным, скорее изъявляют гипотетическое намерение. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он также добавил, что поддержка контактов на высоком уровне — это нормальная процедура даже в трудные времена. Песков добавил, что беседа между Путиным и Шольцем помогла бы Берлину услышать российскую позицию.

«Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет, скорее, о гипотетическом намерении <…> Может быть, даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать, по крайней мере, нашу позицию», — заявил Песков.

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Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что отношения между Алжиром и Россией носят стратегический характер и имеют особое значение.

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