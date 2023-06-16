На Кубани подросток планировал поджечь школу, он арестован

Все события происходили с апреля по май текущего года. Какие есть подробности?

На Кубани по обвинению в подготовке к теракту арестован 15-летний подросток. Об этом сообщает СК России по Краснодарскому краю.

Согласно данным, он пытался поджечь образовательное учреждение в Армавире для устрашения населения.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта. Обвиняемый был задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Также известно, что все события происходили с апреля по май 2023 года. Сначала подросток изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия. Все эти вещи он хранил дома в хозяйственной постройке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Иерусалиме подросток напал с оружием на людей.