«Я диктатор»: Лолита рассказала, как разрушала отношения

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Василиса Власова
Василиса Власова 71 0

Певица также призналась, что в состоянии алкогольного опьянения «уничтожала» близкого человека.

Лолита уничтожала и унижала своих партнеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица Лолита Милявская рассказала, что была тираном в отношениях. Заявление о личной жизни она сделала на интервью Юлии Меньшовой.

«Я диктатор. Так исторически сложилось, что я кормилица семьи, следовательно, я диктатор. И я, если я оплачиваю, то будьте добры, за мой счет вести себя так, так и так. Это разрушает человека рядом с тобой. Это принижает партнера. А я не могу быть другой», — отметила Милявская.

Милявская честно рассказала, что когда она выпивала, то просто уничтожала человека.

«Самое неприятное в этих отношениях, что, если я выпивала, я просто этого человека уничтожала. А у меня это получается очень жестко и страшно», — сказала звезда.

Лолита также добавила, что проблемы возникли в том числе из-за того, что она не воспринимала отношения долгосрочными.

Сейчас таких проблем, по словам певицы, нет.

«Возраст заключается в том, что ты осознаешь, что ты не прав. Ты перестаешь быть максималистом», — заключила Милявская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком необычном образе появилась Лолита на «Новой волне — 2026» в Казани. Ее выбор был обоснован в первую очередь комфортом, а не стилем.

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