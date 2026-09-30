Собянин: профессиональный и социальный статус учителя — приоритет

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 20 0

Около 2,5 тысячи человек приняло участие в конкурсе.

Собянин рассказал о конкурсах профессионального мастерства

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Imo/photothek.net

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Собянин рассказал, как московские педагоги развивают профессиональные навыки

Московские педагоги получили возможность повышать квалификацию и участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

В 2026 году городской конкурс «Педагоги года Москвы» собрал около 2,5 тысячи участников. Его лауреаты представляют столицу на всероссийских конкурсах «Учитель года России», «Воспитатель года России» и других.

В этом году в Москве прошел первый тур заключительного этапа конкурса «Воспитатель года России». В столицу приехали 86 педагогов дошкольного образования из разных регионов страны. Москву на конкурсе представлял билингвальной группы школы № 1210 Павел Дементьев.

Для учителей школ и колледжей в городе ежегодно проводят метапредметную олимпиаду «Московский учитель». Специалисты дошкольного образования и творческие коллективы участвуют в фестивале педагогических идей «От 3 до 7».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о внедрении единого школьного телевидения в учебных заведениях России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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