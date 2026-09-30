«Большая ответственность»: Путин поздравил избранных глав регионов

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Президент напомнил о задачах в субъектах федерации.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Путин поздравил избранных глав регионов

Сегодня Владимир Путин поздравил избранных глав регионов, отметив, что их задача — оправдать полученное доверие и трудиться в интересах людей. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

«Безусловно, такой уровень поддержки означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере госуправления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне СВО.

Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, — дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», — сказал президент РФ Владимир Путин.

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