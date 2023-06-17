Привел зал в замешательство: Байден завершил речь словами «Боже, храни королеву»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30 0

Байден удивил аудиторию, завершив речь словами «Боже, храни королеву»

Привел зал в замешательство: Байден завершил речь словами «Боже, храни королеву»

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Американский лидер выступал на саммите по вопросу безопасности от огнестрельного оружия. При чем тут британская монархия?

Президент Соединенных Штатов Джо Байден изрядно смутил публику репликой из гимна Великобритании. Во время выступления на Национальном саммите сообществ по безопасности в Университете Хартфорда, штат Коннектикут, американский лидер произнес: «Боже, храни королеву». В течение получаса он произносил речь перед активистами, защищающими общество от огнестрельного оружия, а потом растерялся, не понимая, куда идти и что отвечать на вопрос.

Как сообщил филиал NBC в штате Коннектикут, по завершении выступления Байден собрался, как обычно, спуститься со сцены к аудитории и пожать руки желающим. Но его остановили, предупредив о надвигающемся шторме. Было решено не рисковать и сделать несколько фото на сцене. Президента предложение устроило, он начал оглядываться и искать дорогу.

«Боже, храни королеву, дружище», — сказал при этом Байден.

Собравшиеся на саммите журналисты переглянулись в надежде, что кто-то из коллег объяснит происходящее. Позже в материалах Fox News звучали комментарии тех, кто смотрел трансляцию выступления в Сети. Один из репортеров заявил, что пользователи спрашивали его о значении реплики президента, но никакого оправдания сказанному не нашлось.

Конфуз тут же стал почвой для множества шуток в соцсетях и трендом в Twitter. Фразу пристраивали к популярным мемам и просто высмеивали. Юзеры отмечали, что Байден подал очередной сигнал о собственной недееспособности как руководителя страны, некоторые совсем не тонко намекали на возрастные изменения сознания — как-никак ему 80 лет. Часть комментаторов отметила, что уже не впервые глава государства вспоминает британскую монархию в финале речи.

Далеко не впервые Джо Байден вызывает недоумение своим заявлением. Лидер США уже говорил, что его босс — вице-президент Камала Харрис, пытался пожать руку невидимому собеседнику и просил его не прыгать, а потом как ни в чем не бывало продолжал вещать. Любитель рукопожатий Байден порой не мог выбрать, кого поприветствовать, падал на сцене и трапе самолета, путал названия стран, обращался к умершим политикам и просил помощников помочь в поисках выхода из помещения. Но он все еще планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден выдал недвусмысленный намек, заключив в объятия актрису Еву Лонгорию.

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