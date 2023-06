Привел зал в замешательство: Байден завершил речь словами «Боже, храни королеву»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден изрядно смутил публику репликой из гимна Великобритании. Во время выступления на Национальном саммите сообществ по безопасности в Университете Хартфорда, штат Коннектикут, американский лидер произнес: «Боже, храни королеву». В течение получаса он произносил речь перед активистами, защищающими общество от огнестрельного оружия, а потом растерялся, не понимая, куда идти и что отвечать на вопрос.

Как сообщил филиал NBC в штате Коннектикут, по завершении выступления Байден собрался, как обычно, спуститься со сцены к аудитории и пожать руки желающим. Но его остановили, предупредив о надвигающемся шторме. Было решено не рисковать и сделать несколько фото на сцене. Президента предложение устроило, он начал оглядываться и искать дорогу.

«Боже, храни королеву, дружище», — сказал при этом Байден.

Собравшиеся на саммите журналисты переглянулись в надежде, что кто-то из коллег объяснит происходящее. Позже в материалах Fox News звучали комментарии тех, кто смотрел трансляцию выступления в Сети. Один из репортеров заявил, что пользователи спрашивали его о значении реплики президента, но никакого оправдания сказанному не нашлось.

Biden ends his speech in Connecticut, “God save the Queen, man”



He knows she’s dead right? 😂😂 pic.twitter.com/blawUUFgvi