Германия в очередной раз решила поддержать Украину новым пакетом военной помощи. На этот раз киевский режим получил десять БМП Marder со снарядами к ним, а также боеприпасы для танков Leopard-2. Соответствующие сведения появилась на сайте Кабинета министров Германии в обновленном перечне поставленного Украине вооружения.

«Германия поддерживает Украину поставками техники и вооружения — из запасов бундесвера и через промышленные поставки, которые финансируются из фондов помощи на обучение федерального правительства», — говорится в заявлении.

Также в новый пакет помощи вошли системы ПВО Skynex, ракеты для ранее поставленных систем ПВО IRIS-T SLM, примерно 30 тысяч припасов для ЗСУ Gepard, более семи тысяч артснарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина уже получает обещанную помощь от США.