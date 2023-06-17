Барановская не хочет скрывать доходы от второй половинки

Каждый пятый россиянин скрывает свои доходы от второй половинки. С таким заявлением выступила телеведущая Юлия Барановская в своем блоге, передают dni.ru.

Телеведущая отметила, что мужчины привыкли скрывать свои доходы в 14% случаев, а женщины и вовсе в 24%. При этом Барановская назвала эти цифры весьма положительными.

Она уверена, что неправильно спрашивать у родных и друзей об уровне их заработка. По словам звезды, это позволяют себе даже ее коллеги по работе.

«Испытываю испанский стыд каждый раз, когда вижу, что подобным у героя интересуется интервьюер. С этим мнением согласны и жители нашей страны. Только 15% из них считают приличным спрашивать про финансы», — отметила Барановская.

При этом скрывать данные о заработках внутри семьи неправильно. Муж или жена имеют право знать, сколько получает вторая половинка. Обычно свой заработок прячут те, кто хочет тратить деньги на что-то сомнительное, вроде азартных игр или любовниц. Сама Барановская против того, чтобы скрывать финансы от второй половинки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская по-другому назвала дочь от Аршавина. Телеведущей не понравилось значение имени Алины.