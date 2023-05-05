Барановская не успела найти любовь: как уход Тindеr из России бьет по звездам

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Юлия Барановская рассказала об отношении к приложению Tinder

Барановская не успела найти любовь: как уход Тindеr из России бьет по звездам

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Популярная российская ведущая решилась на откровение. Как теперь знаменитость будет искать свою вторую половинку?

Личная жизнь телеведущей Юлии Барановской сложилась менее удачно, чем карьера. Она почти десять лет состояла в браке с футболистом Андреем Аршавиным. У пары есть трое детей, но в 2012 году он бросил свою семью ради любовницы. С тех пор на личном фронте у Юлии без перемен. Однако в одном из недавних постов в телеграм-канале она упомянула приложение для знакомств Tinder.

Фанаты постоянно приписывают телеведущей различные романы со знаменитостями, пишут dni.ru, но ни один из них Барановская не подтверждала. Некоторые пользователи сети, наоборот, считают женщину «разведенкой», которую жалеет вся страна. Несмотря на эти высказывания, Барановская продолжает хранить молчание и лишь иногда делится с поклонниками фактами из личной жизни.

В одном из недавних постов звезда упомянула Tinder, чем спровоцировала комментарии о том, что приложение нужно только для интима на одну ночь. Именно такие ассоциации с этим сервисом для знакомств возникли у подписчиков знаменитости.

Барановская опубликовала данные опроса, которые свидетельствуют о том, что 41% жителей России предпочитают знакомиться в интернете. Телеведущая предположила, что из-за ухода популярного сервиса для знакомств многим станет сложнее найти вторую половинку. Однако сама знаменитость призналась, что никогда не регистрировалась в Tinder.

«Это не мой путь — общение и флирт в интернете», — резюмировала Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница «Дома-2» Виктория Боня намерена разработать собственное приложение для знакомств в интернете.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ма...

Последние новости

21:10
Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников
20:49
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
20:27
«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного
20:10
В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми
20:00
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
19:50
Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео