Барановская не успела найти любовь: как уход Тindеr из России бьет по звездам

Популярная российская ведущая решилась на откровение. Как теперь знаменитость будет искать свою вторую половинку?

Личная жизнь телеведущей Юлии Барановской сложилась менее удачно, чем карьера. Она почти десять лет состояла в браке с футболистом Андреем Аршавиным. У пары есть трое детей, но в 2012 году он бросил свою семью ради любовницы. С тех пор на личном фронте у Юлии без перемен. Однако в одном из недавних постов в телеграм-канале она упомянула приложение для знакомств Tinder.

Фанаты постоянно приписывают телеведущей различные романы со знаменитостями, пишут dni.ru, но ни один из них Барановская не подтверждала. Некоторые пользователи сети, наоборот, считают женщину «разведенкой», которую жалеет вся страна. Несмотря на эти высказывания, Барановская продолжает хранить молчание и лишь иногда делится с поклонниками фактами из личной жизни.

В одном из недавних постов звезда упомянула Tinder, чем спровоцировала комментарии о том, что приложение нужно только для интима на одну ночь. Именно такие ассоциации с этим сервисом для знакомств возникли у подписчиков знаменитости.

Барановская опубликовала данные опроса, которые свидетельствуют о том, что 41% жителей России предпочитают знакомиться в интернете. Телеведущая предположила, что из-за ухода популярного сервиса для знакомств многим станет сложнее найти вторую половинку. Однако сама знаменитость призналась, что никогда не регистрировалась в Tinder.

«Это не мой путь — общение и флирт в интернете», — резюмировала Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница «Дома-2» Виктория Боня намерена разработать собственное приложение для знакомств в интернете.