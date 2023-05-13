«Алина была»: Барановская призналась, что дала дочери от Аршавина другое имя

|
Полина Долгова
Полина Долгова 143

Юлия Барановская рассказала, что переименовала дочь от Андрея Аршавина

«Алина была»: Барановская призналась, что дала дочери от Аршавина другое имя

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Ведущая поступила вопреки желанию отца девочки.

Телеведущая Юлия Барановская — бывшая возлюбленная Андрея Аршавина и мать его троих детей: Артема, Арсения и Яны, призналась, что имена для детей выбирал отец ребят. Спортсмен хотел, чтобы они начинались на букву «А».

«Арсений, Артем и Алина, по его замыслу, хорошо звучали с отчеством», — откровенно рассказала звезда в своем блоге.

Поначалу ведущая даже не возражала такой идеи, поэтому дочь назвали Алиной, как и хотел Аршавин. Однако девочка носила это имя всего лишь две недели.

Когда Юлия вернулась домой из роддома, она решила прочитать значение «Алина» и поняла, что дочь будет Яной. Барановская также вспомнила, как удивился старший сын о перемене имени сестры.

«Было смешно, когда я Артему говорила: „Пойдем купать Яночку“, а он в ответ „У нас же Алина была. Вы что, ее поменяли?» — поделилась бывшая Аршавина.

Такой темы знаменитость коснулась на фоне новостей о популярных именах новорожденных в столице. Она отметила, что первую позицию у мальчиков сдало имя Александр, оно уступило Михаилу. Кстати говоря, имя Саша для Барановской является любимым.

Следом по рейтингу идут Максим, Марк и Лев. Девочек все чаще называют именами София, Анна, Мария, Ева и Виктория.

Андрей и Юлия расстались после того, как у футболиста вспыхнул роман с журналисткой Алисой Казьминой. В отличие от Барановской спортсмен решил даже жениться на новой пассии. От футболиста Казьмина родила дочь. Однако в скором времени отношения разрушились.

Знаменнитость часто благодарит в интервью бывшего избранника за то, что тот оставил ее одну с тремя детьми. Это дало ей большой толчок к развитию.

Долгое время телеведущая и футболист не общались, Аршавин даже не поддерживал связь с детьми. Но несколько лет назад он стал принимать активное участие в их жизни. В апреле этого года она даже присутствовал на дне рождении дочери в одном из столичных ресторанов. Яне исполнилось 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Алисы Казьминой пообещала скорое возвращение пропавшей с 2022 года дочери.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Разрушений нет: глава администрации Клинцов о падении вертолета
13:52
В щепки: в зоне СВО уничтожили украинскую радиолокационную станцию
13:40
«В восемь рук»: как прошла вторая операция Захара Прилепина
13:29
Говорит, что скажут: политолог Киреев о действиях Анналены Бербок
13:20
Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи
13:12
«Алина была»: Барановская призналась, что дала дочери от Аршавина другое имя

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп