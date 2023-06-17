Супруга Евгения Петросяна отправилась в Дивеевский монастырь. Об этом Татьяна Брухунова рассказала в своем блоге, передают dni.ru.

В путешествие женщина отправилась вместе со своей подругой. После монастыря они отправятся в Муром. Кроме того, Брухунова поделилась впечатлениями от местной кухни. Она отметила, что местные повара перебарщивают с травами.

«Некоторые из вас уже догадались. Мы действительно едем в Дивеево. Сегодняшний день и часть завтрашнего мы проведем там, потом отправимся в Муром — такие планы. Дорога до источника преподобного Серафима Саровского не самая комфортная, сплошные колдобины», — рассказала Дивеева.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем работает Татьяна Брухунова. Она отметила, что занимает должность директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. При этом женщина поднялась по карьерной лестнице: от просто помощницы юмориста.