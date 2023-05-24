«Было бы правильным»: Брухунова честно рассказала, кем она работает
Татьяна Брухунова честно рассказала о работе в театра мужа
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Много лет вокруг темы карьеры жены Петросяна ходят различные утверждения и предположения. Чем она занимается на самом деле?
Жена Евгения Петросяна больше не смогла игнорировать бесконечные обсуждения ее профессии. В своем личном блоге Татьяна Брухунова рассказала, кем и где работает уже несколько лет.
«Я работаю директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна», — написала она, отвечая назойливым подписчикам.
Интернет-пользователи фактически назвали знаменитость бездельницей, которая только путешествует и ходит по театрам. К слову, за эти годы Брухунова успела подняться по карьерной лестнице: от просто помощницы юмориста она пришла к директору театра.
Примечательно, что повышение не заставило себя долго ждать после того, как Брухунова и Петросян стали супругами. Сейчас 77-летний юморист и его жена воспитывают маленького сына Вагана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова сбежала с чемоданом на фоне слухов о болезни Петросяна.
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