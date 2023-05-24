«Было бы правильным»: Брухунова честно рассказала, кем она работает

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Рита Миронова
Рита Миронова 41 0

Татьяна Брухунова честно рассказала о работе в театра мужа

«Было бы правильным»: Брухунова честно рассказала, кем она работает

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Много лет вокруг темы карьеры жены Петросяна ходят различные утверждения и предположения. Чем она занимается на самом деле?

Жена Евгения Петросяна больше не смогла игнорировать бесконечные обсуждения ее профессии. В своем личном блоге Татьяна Брухунова рассказала, кем и где работает уже несколько лет.

«Я работаю директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна», — написала она, отвечая назойливым подписчикам.

Интернет-пользователи фактически назвали знаменитость бездельницей, которая только путешествует и ходит по театрам. К слову, за эти годы Брухунова успела подняться по карьерной лестнице: от просто помощницы юмориста она пришла к директору театра.

Примечательно, что повышение не заставило себя долго ждать после того, как Брухунова и Петросян стали супругами. Сейчас 77-летний юморист и его жена воспитывают маленького сына Вагана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова сбежала с чемоданом на фоне слухов о болезни Петросяна.

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«Было бы правильным»: Брухунова честно рассказала, кем она работает

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