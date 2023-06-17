Украина хочет стать «энергетическим хабом» Европы за 400 миллиардов долларов
Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы
Фото: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov
Власти Незалежной намерены начать производство ядерного топлива и кратно нарастить мощности солнечных и ветровых электростанций.
Киев задумал превратить Украину в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, на что хочет запросить у западных партнеров 400 миллиардов долларов. Соответствующий план будет представлен на конференции доноров Украины в Лондоне, сообщает Forbes.ua.
Уточняется, что для реализации амбициозного плана Украина увеличит производство электричества в семь раз, добычу газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз.
Кроме того, в Незалежной планируется локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо, а также кратно нарастить мощности солнечных и ветровых электростанций. В свою очередь угольные ТЭС будут заменены на газовые и биометановые станции.
Также киевский режим хочет построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз — до 10 ГВт.
В мае директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил о катастрофическом положении тепловой генерации в стране. Для ее восстановления, по оценке Сухарука, Украине потребуется около 150 миллионов долларов. Кроме того, вложения потребуются в ремонт 12 тысяч километров линий электропередач и четырех тысяч распределительных подстанций.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина создает угрозу катастрофы на Запорожской АЭС.
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