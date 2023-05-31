Ни для кого не секрет: как Украина создает угрозу катастрофы на Запорожской АЭС

Но есть место, обстрелы которого беспокоят не только европейские страны, но и тех, кто за океаном — это территория вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Только за последний год она была обесточена целых семь раз и повторения чернобыльской катастрофы удалось избежать только чудом.

Откуда летят снаряды — ни для кого не секрет. А вот что собираются сделать, чтобы это прекратить, разбиралась корреспондент Мери Бадунц.

Очередное выступление Рафаэля Гросси на заседании Совбеза ООН. Больше года директор МАГАТЭ просит прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС.

Отчитываясь перед членами ООН, он, наверное, забыл добавить, откуда именно ведется обстрел станции. ВСУ специально забрасывают снарядами территорию станции, чтобы обвинить российскую сторону.

В этот раз хватило ума стрелять не по энергоблокам, а по отдельно стоящим за территорией АЭС зданиям и дорогам. За последний год из-за обстрелов со стороны Украины станция была обесточена семь раз.

Сейчас АЭС работает в штатном режиме: первый и третий энергоблоки на ремонте, пятый, как говорят энергетики — в горячей останове, то есть генерирует только тепло на собственные нужды. При этом второй, четвертый и шестой — в состоянии холодного останова.

На территории ЗАЭС и за ее пределами военной техники нет. Разве что вот этот дежурный расчет РХБЗ — машина предназначена для мониторинга радиационного фона. Ее лично осматривал Гросси ровно два месяца назад, когда приезжал на станцию.

Кроме энергоблоков, на территории ЗАЭС есть и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Всего 173 заполненных контейнера — недавно протянули вот такую антидроновую сетку, чтобы как-то защитить ее от беспилотников.

«На станции, как говорят военные, новых прилетов у нас нет. Вместе с тем, необходимо отметить, что происходит обстрел вокруг города. В частности, если не ошибаюсь, 19 мая был один из так называемых прилетов недалеко от КПП на въезде в город Энергодар. Это компактное место сбора людей из города. Каждое утро бывает колонна из личных автомобилей жителей города», — сказал директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.

Предугадать режим обстрелов АЭС и территории вокруг нее невозможно. ВСУ бьют хаотично, буквально недавно одной из мишеней стала дорога, которая соединяет Энергодар с Васильевкой и областным Мелитополем.

Именно по ней приезжают делегаты МАГАТЭ, в том числе и Гросси. Они живут на территории ЗАЭС и постоянно следят за тем, чтобы не нарушались важные процессы.

Как в этот раз будет проходить ротация этих представителей —непонятно. Вторая дорога, как уточняется, тоже под прицелом.

Еще одна тема заседания — снаряды с обедненным ураном. Их Украине поставляют западные спонсоры.

Какие последствия могут быть от них, увидели и националисты, и сами европейцы. После уничтожения склада с такими боеприпасами образовалось облако радиоактивной пыли.