Об успехах российских бойцов рассказал представитель группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки войск «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

По его словам, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и ударных Ми-28, а также бронированных штурмовиков Су-25 били по точкам скопления живой силы, вооружению и военной технике двух бригад теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ракетные войска применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на тех же целях, нанеся значительный урон националистам. На линии обороны российская артиллерия обнаружила и ликвидировала диверсионно-разведывательную группу и предотвратила три попытки сменить состав подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка.

Близ села Кисловка войска РФ нанесли удар по позициям противника с помощью буксируемых минометных комплексов калибра 120 миллиметров 2С12 «Сани» и боевых танков Т-72Б3. Потери украинских военных составили общие потери которого составили почти полный взвод живой силы, один бронетранспортер (БТР) и грузовой автомобиль.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения ВСУ начали обстреливать территории отделившихся в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), главы регионов обратились к Мосеве за помощью. Президент Владимир Путин назвал целями операции защиту населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию киевского режима и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

В начале июня текущего года Киев объявил начало контрнаступления, в частности, на границах присоединившихся к России по результатам сентябрьских референдумов Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин рассказал о потерях ВСУ в начале наступления.