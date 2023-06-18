Грозит ли россиянам эпидемия холеры и кто в группе риска?

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Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Глава Роспотребнадзора Попова: в России сохраняется риск развития холеры

Грозит ли россиянам эпидемия холеры и кто в группе риска?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Наибольшую опасность представляют туристы, вернувшиеся из-зарубежных поездок.

За последние несколько лет в России были лишь единичные случаи заболевания холерой. Однако риск развития болезни сохраняется. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — отметила Попова.

Она добавила, что Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию. Ведомство делает все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции в стране.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области продолжает расти

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске. Дело оказалось в бактерии сальмонелла. В ведомстве объяснили, что опасная бактерия могла попасть в еду вовремя ее приготовления. Такое возможно при нарушении санитарных норм в зоне готовки.

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Грозит ли россиянам эпидемия холеры и кто в группе риска?

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