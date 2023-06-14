Число отравившихся шаурмой в Иркутской области продолжает расти
Число отравившихся шаурмой в Братске увеличилось до 48 человек
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Биоматериалы заболевших направлены в бактериологическую лабораторию.
Число отравившихся шаурмой в Братске увеличилось до 48 человек. Об это сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.
«В рамках эпидемиологического расследования специалистами управления Роспотребнадзора выявлены нарушения требований санитарного законодательства», — заявила между тем пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова.
По ее словам, в кафе был нарушен технологический процесс приготовления блюд, а также не соблюдались условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья. Более того, в заведении полностью отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены работников.
По итогу в отношении кафе была применена мера временного запрета деятельности, материалы дела направлены в суд. Также известно, что биоматериалы заболевших направлены в бактериологическую лабораторию.
До этого было известно о том, что были госпитализированы 11 пострадавших, в том числе пятеро детей. Еще 19 человек лечатся на дому.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах.
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