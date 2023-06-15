Роспотребнадзор озвучил причину отравления шаурмой в Братске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Роспотребнадзор: сальмонелла стала причиной массового отравления шаурмой в Братске

Роспотребнадзор озвучил причину отравления шаурмой в Братске

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Тема:
Массовые отравления в России

Во всем виновата опасная бактерия. Как она попала в блюда кафе?

К массовым отравлениям шаурмой, приобретенной в кафе быстрого питания в Братске, привела бактерия сальмонелла. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре объяснили, что опасная бактерия могла попасть в еду вовремя ее приготовления. Такое возможно при нарушении санитарных норм на кухне предприятия. Кроме того, проблема могла быть в некачественном сырье, которое было закуплено для блюд.

Утром 13 июня начали появляться сообщения об отравлениях после посещения кафе быстрого питания «Шаурму хочу» в Братске. Ситуация начала обретать массовый характер. По последним данным, после перекуса в иркутском заведении отравились 62 человека, 29 из них были госпитализированы в больницы.

Владелец кафе был задержан. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что отравившаяся шаурмой в Братске рассказала о странном кафе и его владельцах.

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