Модель впала в кому после пластической операции на Рублевке

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Игорь Рязов
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Модель Влада Антропова впала в кому после пластической операции на Рублевке

Фото, видео: Instagram* / antropova_vlada; 5-tv.ru

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Влада Антропова хотела поправить форму носа в дорогой частной клинике. Сейчас она находится без сознания, девушку подключили к аппарату ИВЛ.

Российская модель впала в кому после пластической операции на нос в частной клинике на Рублевке в Московской области. Информацию об этом в беседе с 5-tv.ru подтвердила мама девушки.

Влада АндроповаВлада Андропова. Фото: Instagram* / antropova_vlada

«Это правда, но я пока не хочу ничего говорить. Мы ждем, когда дочь придет в сознание. Потом будем с кем-либо разговаривать», — рассказала женщина.

По данным 5-tv.ru, пластическую операцию 24-летней Владе Антроповой сделали 15 июня. Хирурги изменили ей форму носа, но затем модели стало плохо. Сейчас девушка находится в реанимации в больнице Красногорска на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Влада Антропова родилась в Брянске, затем переехала в Москву. На ее аккаунт в Instagram* подписаны более 50 тысяч человек. Она обычно публикует свои фото в ярких нарядах и кадры из путешествий в разные страны мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительнице Челябинска «доктор Франкенштейн» поставил гуляющую грудь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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