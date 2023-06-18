Вооруженный злоумышленник удерживает людей в отделении банка Астаны

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 42 0

На месте уже работают стражи порядка. С нарушителем спокойствия проводятся переговоры.

Вооруженный злоумышленник удерживает людей в отделении банка Астаны

Фото: Telegram / POLICE_of_KZ

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Вооруженный злоумышленник удерживает людей в отделении банка Астаны. На месте уже работают стражи порядка. С нарушителем спокойствия проводятся переговоры.

«В здании Каспийского банка на улице Достык поступило сообщение о том, что мужчина вместе с посетителями запер дверь изнутри. По предварительным данным, мужчина вооружен», — уточнили информацию в пресс-службе МВД по региону.

Местных граждан просят сохранять спокойствие. Представители власти делают все возможное для скорейшего разрешения ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Челябинска убил родную малолетнюю дочь и пытался покончить с собой.

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