Вооруженный злоумышленник удерживает людей в отделении банка Астаны. На месте уже работают стражи порядка. С нарушителем спокойствия проводятся переговоры.

«В здании Каспийского банка на улице Достык поступило сообщение о том, что мужчина вместе с посетителями запер дверь изнутри. По предварительным данным, мужчина вооружен», — уточнили информацию в пресс-службе МВД по региону.

Местных граждан просят сохранять спокойствие. Представители власти делают все возможное для скорейшего разрешения ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Челябинска убил родную малолетнюю дочь и пытался покончить с собой.